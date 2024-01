EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Verlusten

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 16,01 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 16,01 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 15,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 427.300 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 15,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,40 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

