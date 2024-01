EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 16,44 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,3 Prozent auf 16,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 16,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.661 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 15,38 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 6,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

