EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Freitagvormittag Boden gut

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,63 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,80 EUR. Mit einem Wert von 13,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 21.008 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 4,48 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,90 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: MDAX steigt nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün