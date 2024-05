EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,59 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 10,59 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 10,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.060 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 130,78 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,55 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,69 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 201,31 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,140 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

