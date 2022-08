EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 27,36 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 27,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,34 EUR. Bisher wurden heute 55.506 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 45,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 40,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 35,71 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 11.05.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,14 Prozent auf 164,67 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,22 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

