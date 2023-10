EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Montagnachmittag an

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 17,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 17,14 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.541 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,63 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 13,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 172,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags