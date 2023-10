EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 17,02 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 17,02 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,95 EUR. Bei 16,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.653 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 43,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EVOTEC SE am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

