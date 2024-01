EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 14,76 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 3,3 Prozent auf 14,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 14,54 EUR. Bei 14,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 120.204 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 65,58 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,52 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

