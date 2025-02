EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 8,53 EUR ab.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 8,53 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,44 EUR ein. Bei 8,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 163.006 Stück.

Am 28.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 73,26 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR einfahren.

