EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,66 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 8,66 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 8,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.160 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 41,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 41,57 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 06.11.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

