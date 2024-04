EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,27 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,27 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,16 EUR. Zuletzt wechselten 336.959 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 84,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,94 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,65 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte EVOTEC SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,320 EUR je Aktie aus.

