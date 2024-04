EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 13,12 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 13,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.321 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,28 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 12,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,85 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,65 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,320 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

