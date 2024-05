EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag nach

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 9,94 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,3 Prozent auf 9,94 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,92 EUR nach. Mit einem Wert von 10,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 572.689 Stück.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,52 EUR fiel das Papier am 24.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 16,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,50 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 24.04.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 201,31 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,140 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

