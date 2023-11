EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 18,84 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 18,84 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,88 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.909 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,76 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus

Schwacher Handel: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone