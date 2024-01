EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Bei der EVOTEC SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,59 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 15:50 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 14,59 EUR. Bei 15,17 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 14,51 EUR. Bei 14,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 813.049 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 67,57 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2024 (14,10 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 3,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,28 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR einfahren.

