EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 15,14 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,8 Prozent auf 15,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 15,17 EUR. Bei 14,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.112 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 38,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,84 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,40 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2022 -0,717 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

