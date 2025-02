EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 8,69 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 8,69 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,69 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,69 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.266 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,777 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

