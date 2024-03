EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 13,09 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 13,09 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,75 EUR. Bisher wurden heute 320.966 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,71 Prozent. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,63 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,261 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

