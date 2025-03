EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Dienstagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 6,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:47 Uhr 4,2 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 282.826 Aktien.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 118,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 33,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,762 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben