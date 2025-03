EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 6,62 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 6,62 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,76 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,56 EUR. Zuletzt wechselten 494.412 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 123,28 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 30,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

