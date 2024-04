EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 13,11 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 13,11 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,07 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.903 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. EVOTEC SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,320 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

