EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag kaum bewegt

EVOTEC SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,95 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,95 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 22,02 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 21,93 EUR. Mit einem Wert von 22,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.761 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,57 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,80 EUR.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

