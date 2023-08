EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 20,25 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 20,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.362 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Gewinne von 32,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Abschläge von 26,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 164,67 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

