EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,55 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 20,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,38 EUR. Bei 20,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.605 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 26,92 EUR. Gewinne von 31,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Abschläge von 27,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 28,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 172,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,67 EUR umgesetzt.

Am 29.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

