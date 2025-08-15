EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,28 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 6,28 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 325.541 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 40,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 24,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,60 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,384 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

