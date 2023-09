EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 21,94 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 21,94 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,93 EUR. Bei 22,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.642 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 172,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

