EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,54 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,54 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 22,40 EUR. Bei 22,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.504 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,43 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 34,34 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

