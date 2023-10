EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 17,18 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 17,18 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 17,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.783 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 16,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 28,00 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

