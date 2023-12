EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag im Minus

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 20,47 EUR nach.

Um 11:47 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,47 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,22 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 50.680 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40 EUR an.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

