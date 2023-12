EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 20,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 20,32 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,22 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.296 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 16,86 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,40 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 196,28 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Kursplus