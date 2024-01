EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 14,34 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 14,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 14,29 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,60 EUR. Bisher wurden heute 327.340 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 70,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 14,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,40 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

