EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 13,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,1 Prozent auf 13,69 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,58 EUR. Bisher wurden heute 75.075 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 5,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,90 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: MDAX steigt nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün