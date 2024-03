EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag fester

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 13,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:48 Uhr 2,1 Prozent. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 305.067 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 82,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,96 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,261 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

