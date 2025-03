EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 6,48 EUR nach.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 6,48 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,43 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 279.359 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,11 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,85 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR einfahren.

