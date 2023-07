EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:45 Uhr 0,3 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,89 EUR aus. Bei 22,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.751 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,23 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,80 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

