EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittwochnachmittag zu

19.07.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 23,18 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 23,18 EUR zu. Bei 23,24 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 22,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 216.978 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft. Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,17 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,80 EUR. Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 164,67 EUR umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EVOTEC SE-Investition eingebracht EVOTEC-Aktie im Plus: EVOTEC und Bristol Myers Squibb bauen Neurologie-Partnerschaft aus - Bristol Myers Squibb-Aktien schwächer EVOTEC-Aktie profitiert: Neuer Auftrag für EVOTEC vom US-Verteidigungsministerium

