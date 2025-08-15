EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 6,28 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,28 EUR nach. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,23 EUR. Bisher wurden heute 272.269 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 69,11 Prozent Luft nach oben. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,43 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,60 EUR.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie ausweisen dürften.

