EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,36 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,23 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 450.567 Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 67,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 25,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 182,12 Mio. EUR gelegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

