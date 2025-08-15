EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 6,25 EUR.
Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,25 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.780 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. 69,97 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,60 EUR.
Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 182,12 Mio. EUR gelegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie aus.
