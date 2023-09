EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 21,78 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 21,78 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.158 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 32,05 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 172,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

