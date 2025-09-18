EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,31 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 6,31 EUR zu. Bei 6,44 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 376.294 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 68,25 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 19,84 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 171,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
