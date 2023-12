EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

EVOTEC SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 20,81 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 20,81 EUR. Bei 21,03 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 49.708 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,44 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 28,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen