EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 20,89 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 20,89 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,91 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,62 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.734 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 29,15 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 28.03.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

