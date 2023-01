EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Mittag ausgebremst

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 18,71 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,71 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.972 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 29.08.2022. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte EVOTEC SE am 30.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

