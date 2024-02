EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag leichter

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 13,68 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 13,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 13,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.655 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 78,65 Prozent Luft nach oben. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

