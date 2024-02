EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,68 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,68 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 13,68 EUR. Bei 13,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.577 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 78,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 4,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 23,90 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

