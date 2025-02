EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 8,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 304.773 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 69,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

MDAX aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter