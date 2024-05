EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 9,75 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 9,75 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.222 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 150,80 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.04.2024 (8,52 EUR). Abschläge von 12,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,50 EUR an.

Am 24.04.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. EVOTEC SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR – eine Minderung von 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Am 22.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,176 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen