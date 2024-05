EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,72 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,64 EUR. Bei 9,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 38.404 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 151,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,52 EUR fiel das Papier am 24.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 12,30 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,36 Prozent zurück. Hier wurden 201,31 Mio. EUR gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,140 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

