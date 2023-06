EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,86 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,7 Prozent auf 20,75 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 20,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.372 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 28,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 164,67 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Veränderungen in der DAX-Familie: EVOTEC, KRONES, Software AG und Redcare Pharmacy rücken in MDax auf

EVOTEC-Aktie tiefer: RBC belässt EVOTEC auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

EVOTEC-Aktie springt hoch: Citi-Analyst sieht EVOTEC als mögliches Tesla der Biologika-Hersteller

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images